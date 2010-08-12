Янукович вижене командувача Повітряних сил ЗСУ?

Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір звільнити командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-полковника Івана РУСНАКА.

Про це повідомляє газета “Дзеркало тижня” з посиланням на своє джерело в Адміністрації Президента України.

За інформацією видання, після відставки І.РУСНАКА посаду головкому Повітряних сил займе його перший заступник – генерал-лейтенант Сергій ОНИЩЕНКО.

Також, за словами джерела газети, у середу, 11 серпня, в Адміністрації Президента відбулася зустріч В.ЯНУКОВИЧА та С.ОНИЩЕНКА, на якій обговорювалися дані кадрові перестановки. Генерал-лейтенанта С.ОНИЩЕНКА Президенту представив міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ.

Сьогодні вранці керівник військового відомства викликав І.РУСНАКА з Вінниці (де дислокується командування Повітряних сил ЗСУ – УНІАН) до Києва і під час особистої бесіди запропонував йому подати рапорт про відставку.

Як відзначило джерело, укази про зміну керівного складу командування Повітряних сил Президент України В.ЯНУКОВИЧ підпише найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, розглядатиметься питання діяльності керівництва Міноборони.

На попередньому засіданні РНБО 8 липня В.ЯНУКОВИЧ розкритикував діяльність керівництва Міноборони та Збройних сил, але кадрових рішень не ухвалював, поставивши завдання навести порядок у військовому відомстві упродовж місяця.

Як також повідомило УНІАН джерело, близьке до вищого військово-політичного керівництва держави, наразі завершено підготовку проекту Концепції подальшого реформування Збройних сил України, яка буде представлена Верховному головнокомандувачу 20 серпня.

Серед інших актуальних подій навколо оборонної політики, за інформацією співрозмовника агентства, у Кабміні викликає занепокоєння наявний стан наповнення спеціального фонду оборонного бюджету.

Також співрозмовник агентства відзначає наявні суперечності довкола повторного подання міністром оборони М.ЄЖЕЛЕМ на посаду керівника Департаменту закупівель та постачання Міноборони Ігоря ЗАЛІВАНА (перше подання не пройшло погодження в Адміністрації Президента України та було відхилене). “За своєю біографією він взагалі не відзначився на службі в Збройних силах. А його найвищим кар’єрним досягненням була посада провідного інженера з транспорту “Укрпошти”, - зауважило джерело.