Янукович запросив Платіні в Україну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ відвідати Україну і особисто пересвідчитися у досягнутому прогресі з підготовки до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у листі Президента України до президента УЄФА стосовно деяких питань підготовки України до фінальної частини Євро-2012.

«Буду вдячний, якщо Ви приймете моє запрошення та найближчим часом відвідаєте Україну, щоб особисто пересвідчитись у досягнутому прогресі підготовки до турніру», -відзначається у листі В.ЯНУКОВИЧА до М.ПЛАТІНІ.

«Можливість проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу є великою честю для нашої держави, а якісна та належна організація змагань – беззаперечний загальнодержавний пріоритет», – йдеться у листі глави держави. – «Підтвердженням нашої налаштованості є суттєве скорочення відставання від графіків проведення робіт на основних інфраструктурних об`єктах та повернення в кероване русло загального процесу підготовки.

Водночас ми сприймаємо конструктивну критику та прагнемо заздалегідь врегулювати всі потенційні проблеми та загрози, які можуть виникнути під час підготовки до проведення чемпіонату».

У своєму листі Президент також запевняє: «уряд та я особисто продовжуватимемо надавати питанням підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу максимальну підтримку з метою забезпечення належного рівня його проведення”. “Підтверджуємо прийнятність узагальнених УЄФА дат завершення основних інфраструктурних проектів, які згадуються у Вашому листі від 18 червня 2010 року, з одним уточненням щодо аеродромного комплексу у Харкові: у зв`язку з будівництвом нової злітно-посадкової смуги термін здачі об`єкта в експлуатацію продовжено до 30 грудня 2011 року», - наголошується в листі.