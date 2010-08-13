У Льовочкіна з'явилася вакансія

Адміністрація Президента України оголосила конкурс на заміщення вакантної посади головного консультанта відділу організації брифінгів, прес-конференцій, коментарів управління організаційної роботи Головного управління з питань комунікацій, яка відноситься до третьої категорії посад державних службовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, відповідне розпорядження про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади в АПУ підписав глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Конкурс оголошено з метою забезпечення об`єктивності, прозорості і гласності при відборі кандидатур на заміщення вакантних посад державних службовців в Адміністрації Президента України, прийняття на ці посади професійно підготовлених, компетентних, ініціативних, висококваліфікованих фахівців.

На конкурсну комісію Адміністрації Президента України покладається завдання провести конкурс на заміщення вакантної посади відповідно до встановленого порядку. На відділ кадрів Управління організаційного забезпечення – підготувати матеріали для публікації оголошення про проведення конкурсу в газеті «Урядовий кур`єр».