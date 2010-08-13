Цушко: входження України до Митного союзу не вигідно його членам

Міністр економіки України Василь ЦУШКО вважає, що входження України до Митного союзу невигідно ні Україні, ні членам союзу. Про це В.ЦУШКО заявив в інтерв`ю ЛігаБізнесІнформ.

«Аналіз показує, що приєднання до Митного союзу не стільки не вигідно Україні, скільки не вигідно нашим партнерам - Казахстану, Росії, Білорусі. З однієї простої причини - ми члени СОТ, і ввізні митні збори до нас менші, ніж до них», - заявив В.ЦУШКО.

Він вважає, що на сьогодні достатнім і реальним є встановлення умов вільної торгівлі з цими країнами.

«Швидше за все, договір про вільну торгівлю без будь-яких вилучень - це той напрям, який ми можемо реалізувати з цими країнами. У Митний союз ми навряд чи впишемося, а ось договір про вільну торгівлю - це перспективно, і я його підтримуватиму», - сказав міністр економіки.