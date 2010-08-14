Янукович дав своїй Адміністрації права контроля за армією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 815/2010 “Про забезпечення здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань.

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Цим указом “з метою забезпечення здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань та відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, статті 13 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» на Адміністрацію Президента України покладено забезпечення здійснення повноважень Президента України у сфері контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

У зв`язку з чим до Положення про Адміністрацію Президента України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504, внесено зміну, доповнивши підпункт 3 пункту 4 словами «забезпечує здійснення повноважень у сфері контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань».

Главі Адміністрації Президента України доручено забезпечити функціонування для здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань у складі Головного управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента України (далі - Інспекція).

Документом також визначено, що Інспекція вивчає стан бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України до виконання завдань за призначенням, а також стан готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання завдань в особливий період, а також до вирішення інших завдань у сфері оборони, пов`язаних із використанням об`єктів національної транспортної системи України. Інспекція також вивчає стан озброєння і військової техніки та діяльність військових формувань з утилізації надлишкового військового майна і боєприпасів; стан реалізації військової кадрової політики у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, забезпечення розвитку військової освіти і науки; стан виконання програм реформування і розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, Також Інспекція вивчає питання щодо дотримання вимог Конституції та законів України стосовно соціального захисту, забезпечення реалізації прав і свобод громадян, які перебувають на військовій службі в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, а також стан забезпечення військової дисципліни і правопорядку у Збройних Силах України, інших військових формуваннях.

Цим Указом визнано такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 12 грудня 2006 року № 1067 «Про заходи щодо посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань»;

статтю 2 Указу Президента України від 30 січня 2007 року № 49 «Про питання забезпечення здійснення контролю Президента України за діяльністю військових формувань».

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.