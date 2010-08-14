Балога розповів, як кожен день приносить ЄЦ прекрасні сюрпризи

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА сподівається, що до жовтня переговори про об’єднання демократичних сил завершаться позитивно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві після завершення з’їзду “Єдиного Центру”.

В.БАЛОГА нагадав пропозицію партії щодо об’єднання політичних сил центристського та правого спектру. «Тих, хто сповідує демократію, а не лівизну або популізм», - додав він.

В.БАЛОГА підтвердив, що на сьогодні переговори тривають і офіційно від участі у цих переговорах відмовився лише Анатолій ГРИЦЕНКО. Водночас він не захотів уточнювати, з якими конкретно силами ведуться переговори.

На переконання В.БАЛОГИ, до жовтня, перед стартом виборчої кампанії “Єдиний Центр” знайде спільну мову з багатьма політичними силами. «У нас одне питання - це Україна, і кожен день приносить прекрасні сюрпризи», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.