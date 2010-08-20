Бджільництво в Україні розвалив... Ющенко?

Голова Житомирської обласної державної адміністрації і керівник обласної організації Партії регіонів Сергій РИЖУК заявляє, що дії колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА призвели до “занепаду бджільництва в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.РИЖУК заявив учора в Ружинському районі на урочистостях з нагоди Дня пасічника.

За його словами, "Віктор ЮЩЕНКО вважав себе визначним пасічником, однак фактично розвалив бджільництво України".

При цьому С.РИЖУК зазначив, що у 2004 році у першу каденцію керівництва Житомирською ОДА він вжив ряд заходів для відродження бджільництва у Житомирській області.

"Натомість мої наступники з інших політичних партій - мої політичні опоненти - потім зробили все, щоб перекреслити зроблене, і наразі нам в області доведеться починати усе заново - фактично з нуля поновлювати кормову базу для бджіл, виділяти кошти з обласного бюджету для розвитку бджільництва", - сказав С.РИЖУК.

Він також повідомив, що у жовтні в Житомирі пройде Всеукраїнський з’їзд пасічників.

Голова Житомирської ОДА додав, що він не розуміє, "як людина, будучи навіть Президентом держави-пасічником, змогла так нікчемно побудувати свою роботу, що розсварила українських пасічників, бо є вже в Україні у пасічників асоціація окрема, є ще якесь там братство пасічників".

С.РИЖУК закликав політиків не політизувати цю галузь, а вчасно виділяти кошти з держбюджету для її розвитку.

Губернатор наголосив, що його, як пасічника, цікавить не політична складова цього питання, а "коробить те, що при слові "бджола" у декого з політиків виникає іронічна посмішка або маються на увазі політичні пристрасті".