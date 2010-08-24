Добкін зібрався на вибори

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на майбутніх місцевих виборах балотуватиметься у депутати Харківської обласної ради по мажоритарному округу у місті Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про формат своєї участі в майбутніх виборах.

М.ДОБКІН зазначив, що це питання вирішуватимуть делегати обласної конференції Партії регіонів, але підкреслив, хоче працювати в обласній раді.

«Я думаю: якщо мої колеги по партії мене підтримають, то я буду випробовувати сили й зареєструюся кандидатом у Харківську обласні раду по мажоритарному округу в Харкові», - сказав М.ДОБКІН.