Добкін зібрався на вибори
10:26, 24 серпня 2010Політика
1731 0
Губернатор хоче балотуватися в депутати
Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на майбутніх місцевих виборах балотуватиметься у депутати Харківської обласної ради по мажоритарному округу у місті Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про формат своєї участі в майбутніх виборах.
М.ДОБКІН зазначив, що це питання вирішуватимуть делегати обласної конференції Партії регіонів, але підкреслив, хоче працювати в обласній раді.
«Я думаю: якщо мої колеги по партії мене підтримають, то я буду випробовувати сили й зареєструюся кандидатом у Харківську обласні раду по мажоритарному округу в Харкові», - сказав М.ДОБКІН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter