Янукович дав Ахметову орден

В указі фігурують ще кілька прізвищ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив народних депутатів Ріната АХМЕТОВА й Олександра ЄФРЕМОВА, а також керуючого Одеською єпархією, митрополита Одеського та Ізмаїльського АГАФАНГЕЛА (Олексія САВВІНА) орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Текст відповідного указу “Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ і організацій”, обнародуваний на офіційному сайті глави держави. Працівників нагороджено за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 19-ї річниці незалежності України. Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня нагороджено голову Вищого господарського суду України у 2006-2010 роках Сергія ДЕМЧЕНКА та народного депутата України Володимира СТРЕТОВИЧА. Орден “За заслуги” І ступеня отримали народні депутати Микола ДЕРКАЧ і Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ. Орденом “За заслуги” ІІ ступеня нагороджені народний депутат Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ та соліст опери Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народний артист України Володимир ГРИШКО.

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