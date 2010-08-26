Міжнародний фестиваль «Билини стародавнього Києва» - IX-XI ст. (прес-тур)

28 серпня, об 11.30, зі станції метро «Видубичі» у Києві (зупинка біля магазину «Фуршет») для представників ЗМІ відбудеться прес-тур у «Парк Київська Русь», на міжнародний фестиваль «Билини стародавнього Києва» - IX-XI ст.



Понад 500 богатирів-реконструкторів із України, Польщі, Росії, Франції, Білорусі покажуть, яким було життя у IX-XI століттях: битимуться «стінка на стінку», випробують сили у двобоях, влаштують кулінарний конкурс на найсмачнішу страву середньовіччя. А прекрасні половини мужніх богатирів зіграють у жіночий футбол. Все це, а також прем’єру 11 театралізованих билин, виступ колективів середньовічної музики і фаєр-шоу можна буде побачити 28-29 серпня у «Парку Київська Русь».

«Як Київ Києвом став», «Як Володимир Святий дружину готував до бою», «Бій під Білою Вежею 990 року», «Як Володимир Святий кінну дружину собі обирав», «Як Ярослав Мудрий Святополка під Любичем побив» та інші історії з життя стародавнього Києва побачать глядачі фестивалю. Для того, щоб видовище було ефектним – використовуватимуть масові битви, кінні трюки та каскадерські прийоми.

На території Дитинця реконструктори розіб’ють табір, де весь побут буде відповідати IX-XI ст. Для глядачів організують екскурсії у табір.

Родзинкою фестивалю стане нічна битва та фаєр-шоу. Виступи музичних гуртів з Білорусі та України наповнять подію колоритом середньовіччя. Також приємним сюрпризом від організаторів стане можливість зустріти світанок на валах Дитинця у ніч з 28 на 29 серпня. Творці проекту «Парк Київська Русь» стверджують, що ті, хто зробив це на минулорічному фестивалі – мали успіх в коханні.

Виїзд з «Парку Київська Русь» – у будь-який зручний час.

Організатор: Благодійна організація «Слов’янський фонд».

Партнери: Клуб історичної реконструкції «ЯрЪ-ТурЪ»;

Київський вогняний театр;

Компанія «Піро-шоу».



Тел. для акредитації ЗМІ: (097) 352-66-51, (044) 461-99-42.

Контактна особа: Олена Петрушенко

