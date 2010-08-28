Томенко: в мажоритарних округах скуплять не тільки гречку, а й цукор

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що за сьогоднішніх умов змішана система на місцевих виборах призведе до “виборчого парадоксу”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

М.ТОМЕНКО відзначив, що, за його прогнозами, в Західній Україні та значній кількості регіонів Центральної України за партійними списками найбільший рейтинг матимуть опозиційні партії, натомість за рахунок мажоритарних округів, де буде повноцінно задіяний адмінресурс та фінанси, переможуть депутати, які сформують більшості на підтримку місцевої виконавчої влади, Президента, уряду та Партії регіонів.

«Таким чином виникне ситуація, коли місцеві громади проголосують за програми одних партій, а більшість буде сформована на підставі програм інших», - зазначив він.

Ще одним наслідком виборів по мажоритарних округах М.ТОМЕНКО вважає те, що «можемо очікувати дефіциту не лише на гречку, а й на цукор і, так звані, ходові товари». Як приклад віце-спікер назвав ситуацію в Полтаві, де впродовж останніх місяців раз на тиждень один із кандидатів на посаду міського голови видає по більш ніж сто тисяч пакетів продуктових наборів. «Тому очевидно, що зараз у виробників масово скупаються товари народного споживання зі зрозумілою метою, і коли уряд каже, що це роблять спекулянти – це не відповідає дійсності. Це роблять політичні спекулянти, які співпрацюють і будуть співпрацювати з владою», - наголосив М.ТОМЕНКО.