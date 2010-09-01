Янукович розказав про головні пріоритети Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Днем знань і початком нового навчального року.

“Це особливе і хвилююче свято ми неодмінно пов`язуємо з прагненням до інтелектуального та духовного збагачення, гармонійного розвитку кожної особистості, утвердження України як високорозвиненої європейської країни”, - зазначив глава держави у своєму привітанні, обнародуваному на офіційному сайті.

За словами Президента, наше суспільство все більше усвідомлює значення освіти як головного чинника модернізації країни та втілення стратегічних реформ для якісних змін і підвищення соціальних стандартів життя. “Освічені люди, кваліфіковані кадри є основним багатством і перспективою держави. Як Президент України своїми пріоритетами і завданнями національної безпеки бачу турботу про розвиток інтелектуального потенціалу нації, формування економіки, заснованої на знаннях”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також подякував педагогам за благородну і подвижницьку місію. “Ви виховуєте наше майбутнє, відкриваєте перед молодими нові горизонти пізнання себе і світу. Ми все робитимемо для того, щоб ваша відповідальна праця належним чином цінувалася, а престиж Учителя неухильно зростав”, - пообіцяв глава держави.

Він побажав українцям міцного здоров`я, творчої наснаги та впевненості у власних силах.