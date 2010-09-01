Королевська думає, що владі простіше, коли труби гнилі

Підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства відбувається через те, що владі не вистачає здібності та політичної волі провести ефективну реформу ЖКГ. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в коментарі УНІАН.

На її думку, проведення широкомасштабної реформи ЖКГ дозволить зменшити невиробничі витрати і залучити інвестиції в оновлення застарілої інфраструктури. «Реформа ЖКГ має бути спрямована на модернізацію всієї системи надання житлово-комунальних послуг і тим самим – на підвищення коефіцієнта корисної дії всієї системи, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – В результаті, тарифи мають бути знижені, а структура ЖКГ працюватиме самодостатньо».

Голова парламентського комітету вважає, що консервація ситуації та небажання влади оновлювати систему ЖКГ, підвищувати якість послуг, що надаються, штовхає їх на найпростіше рішення – витрати на підтримку застарілої інфраструктури перекласти на плечі простих людей. «Все наше ЖКГ побудовано на технологіях середини ХХ століття, тоді як сусідні країни перейшли на використання набагато більш високотехнологічного устаткування. Неприпустимо, щоб за небажання влади кардинально змінити застарілу систему люди платили зі своєї кишені», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, в Україні створені всі законодавчі умови для початку модернізації ЖКГ. «Ми розробили і ухвалили Закон «Про державно-приватне партнерство», який дозволяє залучати в інфраструктурні проекти серйозні приватні інвестиції. Держава і приватний капітал тепер мають інструмент, який дозволяє спільно вирішити проблему модернізації вітчизняного ЖКГ і підвищення якості послуг. Необхідна лише політична воля і бажання», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.