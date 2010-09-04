Нова версія: діоксин для отруєння Ющенка могли привезти із В'єтнаму

У справі про отруєння екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА з`явилася версія про те, що діоксин, яким він був отруєний, міг бути завезений до України зі столиці В`єтнаму Ханоя.

Про це газеті "Сегодня" повідомило інформоване джерело в Генеральній прокуратурі України.

Як пише газета з посиланням на слова джерела, заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН розпорядився розкручувати справу мало не з нуля. «Останнім часом у ній не проводилося ніяких слідчих дій, і Р.КУЗЬМІН дав команду відпрацьовувати всі версії знову, - сказав співбесідник. - Одна з них - псевдоотруєння, інша виводить слідство на «в`єтнамську» версію - що діоксин нібито було ввезено з Південно-Східної Азії, зокрема, з Ханоя, де є підприємство з його виробництва, і доручення перевірки дано нашому посольству в цій країні... Група ПРОСКУРНИКА (керівник слідчої групи, що розслідує цю справу - УНІАН) запрацювала значно активніше і, думаю, будуть результати». У свою чергу інший заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН не вважає справу «висяком»: «Правда про отруєння - не така вже віддалена перспектива».

«Потрібно допитати ЮЩЕНКА, щоб той дав щиросерді зізнання про мотивацію людей, які за цим стояли, якщо отруєння, звичайно, було, - переконаний один із авторів «касетного скандалу» екс-майор Управління держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО. - Не думаю, що до «діоксинової історії» причетний САЦЮК. Ми зустрічалися з ним у Москві за пару днів до нещасливої вечері на його дачі, і навіть натяку на якісь злочинні посягання я не відчув. А ось навіщо до Австрії, куди було екстрено госпіталізовано ЮЩЕНКА, прилітали американські військові лікарі зі спецназу і чим там займалися - загадка».

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКА було отруєно діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

29 січня 2010 року заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША заявив, що Генпрокуратура завершить розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА, незалежно від того, залишиться чи не залишиться він Президентом.

Одразу після інавгурації нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, 26 лютого, заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що сумнівається в розкритті вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і отруєння В.ЮЩЕНКА.

4 березня 2010 року тодішній голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що справу про отруєння В.ЮЩЕНКА можна було передати до суду ще в 2007 році. Проте, на думку керівника СБУ, на той момент не вистачило рішучість у керівників Секретаріату Президента. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, саме вони відповідальні за передачу справи до Генпрокуратури, після чого СБУ втратило контроль над нею.

13 квітня ц.р. у Верховній Раді України припинила роботу Тимчасова слідча комісія парламенту з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА, створена 31 березня 2009 року. Головою ТСК був народний депутат із фракції Партії регіонів Владимир СІВКОВИЧ.