Литвин передрікає «надзвичайно складну» сесію ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що наступна сесія парламенту, яка розпочнеться завтра, буде надзвичайно складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради ВР.

«Я думаю, що сесія ця буде надзвичайно складною. Думаю, що ми будемо шукати і знаходити компроміси для того, щоб не демонструвати практику «один одного переламати», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, це буде найкращий варіант і найкращий результат, який сприятиме ухваленню позитивних рішень.