40% усіх шенгенських віз українцям дають консульства Польщі

Провідний експерт громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Олександр СУШКО констатує «скромний прогрес” України у візовому діалозі з ЄС.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН на тему: «Громадська підтримка візового діалогу Україна-ЄС».

О.СУШКО зазначив, що за останні три місяці Україна зробила один крок вперед - ратифікувала Конвенцію Ради Європи про захист персональних даних і ухвалила закон про захист персональних даних.

Експерт нагадав, що без цього закону жоден обмін чутливими даними з ЄС неможливий. “Цей закон є недосконалим, українські правозахисники відзначали, що до нього треба вносити правки, але він є і цей крок вперед”, - сказав О.СУШКО.

Водночас він зазначив, що Україна зробила крок назад, ухваливши рішення про друк 50 тис. закордонних паспортів старого зразку. “Ми розуміємо людські підстави цього рішення, тобто є багато громадян України за кордоном, у яких спливає термін дії паспорта, і посольство не може діяти інакше, як використати старі зразки, але, в той же час, це не є виправданням, що досі уряд не подбав про встановлення в посольствах відповідної апаратури, яка дала б можливість уникнути необхідності випускати зразки паспортів, які на сьогодні не відповідають жодним стандартам”, - зазначив О.СУШКО.

Другим кроком назад, за його словами, є ліквідація Державної міграційної служби. “В даному випадку однією з фундаментальних вимог для безвізового режиму є наявність повноцінної державної міграційної політики, яка включає в себе міграційне законодавство і органи, які виконують це законодавство”, - сказав він, додавши, що ніхто не вимагає від України засновувати міграційну службу як окремий орган виконавчої влади. О.СУШКО зазначив, що це може бути орган “під парасолькою МВС”, але він повинен мати ресурси, повноваження і персонал. “Тому дуже скромний прогрес”, - підсумував О.СУШКО.

Він також повідомив, що на сьогодні найбільшими скептиками щодо запровадження безвізового діалогу України з ЄС в політичному сенсі є Німеччина, Нідерланди і Бельгія.

О.СУШКО нагадав, що аналіз офіційної статистики видачі віз ЄС за 2009 рік свідчить, що громадяни України отримують близько 9,2% всіх віз ЄС. Майже 40% віз країн-членів ЄС в Україні видано консульствами Польщі. У 4,6% випадків українським заявникам відмовляли у візі (за “шенгенськими” візами категорій В та С), що дорівнює показникові 2008 року. Найбільше відмовило консульство Іспанії у Києві (14,7%). Крім того доволі високий відсоток відмов у видачі віз зафіксовано у консульствах Німеччини, Бельгії, Греції і Латвії. Найменше відмовляють консульства Словаччини.