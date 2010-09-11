Уся верхівка партії Ющенка подала у відставку

Президія політичної ради партії “Наша Україна” подала у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено одноголосно на засіданні політради партії сьогодні.

Лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на засіданні політради, закликав однопартійців дати оцінку діяльності партії в ході президентської виборчої кампанії та визначити пріоритети подальшої діяльності. “Вибори закінчились так, як вони закінчились, але партія живе не від виборів до виборів”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО вважає, що рішення президії піти у відставку є моральною і достойною оцінкою їх роботи, в тому числі під час виборів.

“Але паралельно хочу сказати, щоб ми на цьому фоні не поспішали формувати політику самопобиття, щоб ми не поспішали кидати каміння один в одного” , - наголосив він. “Наша єдність, наше взаємне порозуміння найбільший наш багаж”, - додав він.

За словами лідера партії, всі члени президії політради одноголосно підтримали рішення піти у відставку. “І цим самим дати сигнал – моральний, етичний – членам партії та суспільству. Відверто хочу сказати, що ці люди, це не ті люди, які зробили найбільше помилок в партії. Вони, можливо, якраз є найбільш свідомими, й хотіли цим прикладом сказати – ви знаєте, я не хочу на шальках терезів уточнювати, яка моя персональна відповідальність за результат на президентських виборах, я не хочу цього...”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що всі члени президії розуміли, що, можливо, ідеї, які вони пропонували суспільству, не будуть поки що затребувані в повній мірі, але не відступали від них, оскільки були впевнені в їх правильності. В.ЮЩЕНКО переконаний, що ідеї демократії, національного відродження, європейської інтеграції тощо, з якими партія йшла до суспільства, з кожним роком будуть все більш позитивно сприйматися українцями.