Сьогодні Янукович зустрінеться з Назарбаєвим

Сьогодні до України з дводенним офіційним візитом прибуде Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, відповідно до програми візиту, об 11.20 відбудеться офіційна церемонія зустрічі Президента Казахстану перед будинком Адміністрації Президента України.

На 11.40 запланована зустріч Віктора ЯНУКОВИЧА і Н.НАЗАРБАЄВА у вузькому колі, після якої відбудуться українсько-казахські переговори.

О 13.20 сторони підпишуть українсько-казахські документи.

На 13.50 запланована зустріч Президента України та Президента Республіки Казахстан з представниками ЗМІ.

О 18.00 відбудеться спільна церемонія покладання главами держав вінків до могили Невідомого солдата у парку Слави та церемонія вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні.

У другий день офіційного візиту, 15 вересня, на 13.00 запланована зустріч Президентів України та Казахстану з представниками українських та казахських ділових кіл, яка пройде у київському готелі “Хаятт”.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ за результатами Дев’ятого засідання Спільної міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічної співпраці повідомив, що під час офіційного візиту Президента Казахстану до України планується підписання двосторонніх угод щодо співпраці у сфері освоєння космосу, освіті й науці.