Польський професор хвалить Податковий кодекс Азарова

Член ради Національного банку Польщі професор Анджей КАЗІМІРЧАК вважає, що Податковий кодекс Миколи АЗАРОВА прискорить темпи зростання української економіки. Про це він пише в статті, опублікованій в польському тижневику «Думка», в якій, зокрема, експерт торкнувся проблем реформування економіки України.

На думку А.КАЗІМІРЧАКА, могутній поштовх реформам дасть ухвалення нового Податкового кодексу, який було нещодавно представлено громадськості українським прем`єр-міністром.

Експерт зазначив, що цей проект кодексу зменшує податки для фізичних осіб і підприємств, отже, стимулюватиме внутрішній попит і, як результат, «прискорить темпи зростання української економіки і зменшить рівень безробіття в країні».

На думку професора, особливо цікавими представляються: «поступове зниження ставки прибуткового податку для юридичних осіб до 16% в 2014 році; податкові послаблення для дрібних і середніх підприємств; стимулювання впровадження інноваційних технологій; низькі ставки прибуткового податку для малозабезпечених верств населення; спрощення правил господарського розрахунку, скасування торгового податку, податку на рекламу, розширення списку послуг, вільних від ПДВ, і зниження ставки даного податку до 17%, заборона на імпорт одягу секонд-хенд».

А.КАЗІМІРЧАК зазначив, що проект кодексу орієнтований на максимальне сприяння ініціативності громадян. «Український уряд, на відміну від інших, усвідомлює, що рушійною силою економіки є вітчизняний бізнес, і що нежорстке зниження бюджетних витрат, але створення умов для покращення економічної кон`юнктури, може значно прискорити процес виходу з кризи», - вважає польський експерт.