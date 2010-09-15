Польський професор хвалить Податковий кодекс Азарова
Казімірчак написав статтю
Член ради Національного банку Польщі професор Анджей КАЗІМІРЧАК вважає, що Податковий кодекс Миколи АЗАРОВА прискорить темпи зростання української економіки. Про це він пише в статті, опублікованій в польському тижневику «Думка», в якій, зокрема, експерт торкнувся проблем реформування економіки України.
На думку А.КАЗІМІРЧАКА, могутній поштовх реформам дасть ухвалення нового Податкового кодексу, який було нещодавно представлено громадськості українським прем`єр-міністром.
Експерт зазначив, що цей проект кодексу зменшує податки для фізичних осіб і підприємств, отже, стимулюватиме внутрішній попит і, як результат, «прискорить темпи зростання української економіки і зменшить рівень безробіття в країні».
На думку професора, особливо цікавими представляються: «поступове зниження ставки прибуткового податку для юридичних осіб до 16% в 2014 році; податкові послаблення для дрібних і середніх підприємств; стимулювання впровадження інноваційних технологій; низькі ставки прибуткового податку для малозабезпечених верств населення; спрощення правил господарського розрахунку, скасування торгового податку, податку на рекламу, розширення списку послуг, вільних від ПДВ, і зниження ставки даного податку до 17%, заборона на імпорт одягу секонд-хенд».
А.КАЗІМІРЧАК зазначив, що проект кодексу орієнтований на максимальне сприяння ініціативності громадян. «Український уряд, на відміну від інших, усвідомлює, що рушійною силою економіки є вітчизняний бізнес, і що нежорстке зниження бюджетних витрат, але створення умов для покращення економічної кон`юнктури, може значно прискорити процес виходу з кризи», - вважає польський експерт.