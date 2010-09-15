Після автопробігу Янукович і Медведєв продовжать переговори під Москвою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ продовжать переговори після участі в автопробігу Санкт-Петербург – Москва – Київ в резиденції глави Російської держави в Завидовому.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Наголошується, що Д.МЕДВЕДЄВ спільно з В.ЯНУКОВИЧЕМ візьме участь у заходах 17 вересня, присвячених Міжнародному автопробігу Санкт-Петербург – Москва – Київ.

Міжнародний автопробіг Санкт-Петербург – Москва – Київ пройде, зокрема, по Брянській області Росії і Сумській області України.

«Під час майбутніх зустрічей на території двох держав Президенти обговорять актуальні питання двостороннього і міжнародного порядку денного. Спілкування лідерів буде потім продовжене в Завидовому», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний автопробіг «Санкт-Петербург - Київ» проводиться на честь сторічного ювілею першого Міжнародного пробігу на приз імператора Миколи II.

Пробіг покликаний повторити історичну гонку, що проводилася з 16 по 29 червня (за старим стилем) 1910 року Імператорським російським автомобільним товариством на приз імператора Миколи II. Маршрут автопробігу 1910 року: Санкт-Петербург - Київ - Москва - Санкт-Петербург.