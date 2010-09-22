Новий Генплан Києва – прямий шлях у гетто?

Головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» , один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає, що київська влада у новому Генеральному плані розвитку столиці намагається легалізувати незаконні землевідведення та лобіює інтереси забудовників.

Таку думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив у коментарі УНІАН, оцінюючи прийняту Київрадою Концепцію стратегічного розвитку столиці.

«Крім як «дорогою в нікуди» цей документ не назвеш. У ньому не прописані рішення жодної поточної проблеми столиці, навпаки, його прийняття і виконання загрожує появою безлічі нових проблем», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На його думку, головною метою прийняття нового Генплану столиці є бажання «узаконити» всі протиправні землевідводи, проведені Київрадою з 2002 року.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ також підкреслив, що столична влада не провела жодних публічних громадських слухань за проектом Генплану, як це передбачено законодавством.

Лідер «Форуму порятунку Києва» нагадав, що в даний час у столиці діє Генплан розвитку до 2020 року, прийнятий у 2002 році . «Минуло лише вісім років, як знадобився новий Генплан. Зрозуміло, що таким чином корумповані депутати хочуть жорстко пролобіювати інтереси будівельних компаній», – переконаний він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ повідомив, що новий Генплан передбачає подальший екстенсивний розвиток міста, зростання обсягів житлового будівництва, збільшення кількості населення та автомобілів, що, у свою чергу, призведе до різкого погіршення екологічних показників в місті.

Зокрема, за його словами, в документі закладаються плани по фактично подвоєнню загальної площі житла у Києві: передбачається нове будівництво понад 38,5 млн. квадратних метрів житла, при тому, що на сьогоднішній день обсяги житлового фонду міста становлять 55 млн. квадратних метрів. «Але це будівництво не спрямоване на забезпечення черговиків безкоштовним житлом. У його основі лежать корисливі інтереси – отримання прибутку забудовниками. Це дегенеративний шлях, який веде до катастрофи», – вважає ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому, підкреслив він, будівництво буде здійснюватися за рахунок знищення лісів, парків, скверів, дитячих і спортивних майданчиків. За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, в результаті збільшення щільності забудовуваних територій і населення різко зросте навантаження на транспортну, енергетичну, водо-каналізаційну системи.

«Це нагадує мені «розвиток» Мехіко, коли в пустельній Мексиці, як пухлина, розростається столиця з населенням понад 30 мільйонів людей, поглинаючи все нові і нові території, де панує криміналітет, бруд, убогість. По суті, це велике гетто. І ось в таке гетто хочуть перетворити Київ», – вважає він.

«Приймати такий Генплан не можна. І поки в Київраді засідають безумці і мародери, вихід може бути тільки один – добитися позачергових виборів. Столиці потрібна нова влада, яка буде дбати про місто і його жителів, а не про власні кишені», – резюмував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Київська міська рада за підтримки 80 депутатів прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом у розробці Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року . 9 серпня 2010 року Київська міська державна адміністрація створила спеціальний консультативно-дорадчий орган – Комітет з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста.