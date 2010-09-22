Хто спалив автомобіль одеського координатора «Оновлення країни»?

Комінтернівським райвідділом міліції Одеської області порушено кримінальну справу за фактом спалення зловмисниками автомобіля «Daewoo Lanos» одеського координатора громадської ініціативи «Оновлення країни» Сергія ГУЦАЛЮКА.

Про це сьогодні повідомив УНІАН юрист Олександр СЛАВСЬКИЙ, який представляє інтереси С.ГУЦАЛЮКА в правоохоронних органах.

Він зазначив, що «в С.ГУЦАЛЮКА немає ніяких конфліктів по роботі чи з сусідами. Факт підпалу автомобіля в ніч на 3 вересня має почерк бандитських груп».

А.СЛАВСЬКИЙ також акцентував, що «координатор «Оновлення країни» відомий своєю активною протидією місцевим антиукраїнським силам у складі «Комітету оборони Одеси».