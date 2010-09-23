Мер Запоріжжя, повернувшися з Києва, подав у відставку

Мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ, який обіймає посаду Запорізького міського голови з 2003 року, подав у відставку.

Інформацію про це УНІАН офіційно підтвердили у прес-службі Запорізької мерії.

"Так, дійсно, це так - Євген Григорович (КАРТАШОВ - УНІАН) йде", - повідомили у прес-службі, зазначивши, що офіційна інформація про причини відставки Є.КАРТАШОВА з посади мера Запоріжжя буде озвучена у ЗМІ найближчим часом.

Інформацію про відхід мера Запоріжжя з посади підтвердив так само запорізький губернатор Борис ПЕТРОВ, який під час спілкування з представниками ЗМІ, повідомив: "Я знаю, що він (КАРТАШОВ - УНІАН) має ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, і що йому запропонована робота в МЗС. Про свою відставку він має оголосити у п`ятницю, на сесії міськради".

За неофіційними даними, Є.КАРТАШОВ написав заяву про звільнення з посади 22 вересня, після візиту до Києва і проведення ряду переговорів.

Довідка УНІАН, Є.КАРТАШОВ, 1942 р.н., двічі (у 1999 р. і в 2001-2003 рр.) обіймав посаду голови Запорізької ОДА. У 2000–2001 рр. - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан. Співголова Ради українських виробників і експортерів чорних металів; член Ради експортерів при КМ. України (з лютого 1999), має 1-й ранг держслужбовця. 8 червня 2003 року переміг на позачергових виборах, призначених у зв`язку з раптовою смертю мера Запоріжжя Олександра Поляка, переобраний в 2006 р.