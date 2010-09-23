Київський губернатор обіцяє віддати ветеранам десятирічний борг

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК протягом року забезпечити автомобілями всіх ветеранів війни, які стоять у черзі на їх отримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на урочистостях в селі Вишеньки з нагоди 67-річниці визволення Бориспільського району від німецько-фашистських загарбників.

«Я докладу всіх зусиль, щоб протягом року всі ці люди отримали автомобілі», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зауваживши, що протягом останніх майже 10 останніх років, зокрема в Бориспільському районі Київщини, автомобілі ветеранам та інвалідам війни не видавалися.

У виступі перед жителями села губернатор зазначив: «На жаль, у попередні десятиліття і у нинішні часи держава заборгувала перед ветеранами. Сьогодні керівництво держави і Президент України Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ особисто роблять все, щоб життя ветеранів покращилося».

У своєму виступі А.ПРИСЯЖНЮК не оминув також тему виборів до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 31 жовтня. Він наголосив, що від результатів цих виборів великою мірою залежить, чи буде в Україні стабільність та соціальний розвиток, чи вона знову опиниться в занепаді та хаосі. За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, нова влада припинила «сортувати» людей «за кольорами» і навпаки намагається залучати всіх професіоналів до роботи. «Тільки ті, хто не вміє нічого робити, демагоги, ідуть до опозиції», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Говорячи про бюджет області, губернатор висловив жаль з приводу того, що фінансові ресурси поки що не дають можливості для нормального розвитку, а лише підтримують життєдіяльність регіону. Водночас він висловив сподівання, що наступного року бюджет Київської області може бути збільшений удвічі.

Також А.ПРИСЯЖНЮК запевнив, що влада Київщини докладе всіх зусиль, щоб припинити зростання цін на продукти харчування.

«Мешканці Київщини можуть бути впевнені, що в області є влада, вона працює і працює для людей», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Наприкінці урочистостей губернатор вручив ключі від автомобілів «Славута» трьом інвалідам війни із сіл Вишеньки, Рогозин і Проліски. В інтерв’ю журналістам він повідомив, що до кінця цього року ще 20 ветеранів отримають автомобілі.