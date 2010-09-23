Чи схвалюють українці діяльність Януковича (опитування)

Кількість громадян, які схвалюють діяльність Віктор ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України, зменшилася майже на 20%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Згідно з опитуванням, діяльність В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України схвалюють 43% дорослого населення, і стільки ж (43,6%) не схвалюють. Не змогли визначитись 13,4% респондентів.

У вересні порівняно з травнем 2010 року кількість тих, хто схвалює діяльність В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України, зменшилась на 18,3% (з 61,3% до 43%), а кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 15,8% (з 27,8% до 43,6%).

Діяльність Миколи АЗАРОВА на посаді прем’єр-міністра України схвалюють 38,6% опитаних, а половина громадян (49,3%) не схвалює його діяльність. Не змогли визначитись 12,1% громадян.

У вересні в порівнянні з травнем 2010 року частка тих, хто схвалює діяльність М.АЗАРОВА на посаді прем’єр-міністра, зменшилась на 15,3% (з 53,9% до 38,6%), а частка тих, хто не схвалює його діяльність, – зросла на 14,1% (з 29,8% до 49,3%).

У цілому діяльність уряду України схвалює третина громадян (33,4%), а не схвалюють більше половини – 53,7%. Не змогли визначитись 12,9% респондентів.

У вересні порівняно з травнем 2010 року кількість тих, хто схвалює діяльність уряду України, зменшилась на 18,9% (з 52,3% до 33,4%), а кількість тих, хто не схвалює його діяльність, – зросла на 21,4% (з 32,3% до 53,7%).

Як свідчать результати опитування, на думку більшості виборців (56,9%) Президент В.ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів не виконують свої передвиборчі обіцянки. Протилежної думки дотримуються 29,5% опитаних, а 13,6% не змогли визначитись.

Опитування було проведено 9 – 15 вересня 2010 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.