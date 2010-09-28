Янукович показав міністрам "жовту картку": Домовилися? По-хорошому...

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає накласти стягнення на посадових осіб органів державної влади, зокрема, заступників міністрів, які чинять опір виконанню завдань економічної реформи у частині спрощення державної регуляторної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив, підбиваючи підсумки засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні у Києві.

Глава держави піддав критиці діяльність багатьох міністерств, відомств, окремих посадових осіб, які чинять опір виконанню завдань програми економічних реформ, зокрема, у частині спрощення системи регулювання підприємницької діяльності.

В.ЯНУКОВИЧ передав прем’єр-міністр Миколі АЗАРОВУ перелік таких органів державної влади і доручив розглянути результати їхньої діяльності у зазначеній сфері на засіданні Кабінету міністрів і при необхідності накласти стягнення на відповідних посадових осіб аж до їхнього звільнення з державної служби.

«Заступники міністрів, які є відповідальними за це за розподілом обов’язків, і які не виконали рішення Кабінету міністрів (щодо спрощення системи регулювання підприємництва – УНІАН), як мінімум повинні отримати на перший раз догану», - заявив Президент.

У зв’язку з цим він висловив вимогу до міністрів забезпечити високий рівень виконавчої дисципліни серед підлеглих. «Це «жовта картка», наступна буде «червона». Домовилися чи ні? По-хорошому», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.