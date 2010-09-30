Тернопільска Батьківщина заявляє, що ТВК зареєструвала клон

Міська територіальна виборча комісія Тернополя відмовляється реєструвати список кандидатів у депутати міськради від ВО «Батьківщина», який було затверджено на конференції 28 вересня, заявили в Тернопільській обласній організація партії.

Як повідомляє «Дзеркало тижня», список кандидатів у депутати міськради від «Батьківщини» вже існує, він був сформований 26 вересня. А міська ТВК, яку очолює представник Партії регіонів Іван ЧЕРНОЗУБ, відразу ж зареєструвала його. Хоча, відповідно до закону, реєстрація кандидатів у депутати місцевих рад починається 29 вересня.

Голова Тернопільської обласної організації «Батьківщини», народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ назвав конференцію, ініційовану керівником міської організації партії Сергієм КИРИКОМ і його заступником Олексієм САНДІЄМ, «рейдерським захопленням міської організації нашої партії».

«Нелегітимна їх конференція, адже делегатів висувають первинні партійні осередки на зборах. А ці збори відбулися без кворуму. І сформований на цій конференції список кандидатів у депутати - нелегітимний», - сказав він.

В.ДЕРЕВЛЯНИЙ також повідомив, що з офісу міської організації «Батьківщини» пропали печатка, партійна документація і блоки живлення комп`ютерів.

«Таким чином, нинішня влада через своїх людей хоче знищити демократичні сили і, в першу чергу „Батьківщину”», - сказав депутат.

Як повідомлялося, в парламенті в середу, 29 вересня, було зареєстровано законопроект про протидію фальсифікаціям на місцевих виборах.

Нагадаємо також, дев`ять опозиційних партій напередодні заявили про намір влади фальсифікувати результати місцевих виборів і попросили міжнародні організації не визнавати їх демократичними і чесними у разі фальсифікацій.