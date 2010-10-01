Коаліція: відновлювати законність готові

Коаліція депутатських фракцій «Стабільність і реформи» позитивно сприймає рішення Конституційного Суду України про визнання неконституційним закону № 2222-IV.

Про це йдеться у заяві коаліції з приводу рішення КС щодо неконституційності Закону «Про внесення змін до Конституції України», текст якої розміщений на офіційному сайті Партії регіонів.

“Ми готові разом із Президентом України, всіма конструктивними політичними силами країни та небайдужими громадянами докласти зусиль для відновлення законності і порядку в країні. Керуючись оголошеним вердиктом КСУ, що відновив повагу до права, вважаємо за потрібне швидко та рішуче вжити законних заходів для ліквідації наслідків політичного та правового хаосу, спричиненого кон’юнктурним, волюнтаристським рішенням про внесення руйнівних змін до Конституції, прийнятим у 2004 році”, - йдеться у заяві парламентської коаліції.

“Немає сумніву, що це рішення КСУ, яке було прийняте у відповідності з правовими процедурами та демократичними нормами, буде схвалене українським суспільством, усіма законослухняними громадянами України, а також світовим співтовариством”, - вважають підписанти.

На їхню думку, після сьогоднішнього рішення КС “країна повернулася в конституційне русло і зробила рішучий крок до зміцнення в Україні європейських норм та цінностей”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Конституційний Суд оприлюднив ухвалене 30 вересня рішення про відміну політичної реформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв`язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення.

КС відновив дію Конституції України 1996 року, і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції (про політреформу), що передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.