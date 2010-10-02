Регіонал: відтепер влада має розв’язані руки

Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО запевняє, що у глави держави не було особистого зацікавлення у скасуванні політичної реформи 2004 року, оскільки нині всі гілки влади працюють злагоджено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі "Шустер Live".

"Для Президента питання поновлення або відновлення повноважень зразка 1996 року не було настільки актуально, бо працює єдина команда... Це не рішення ЯНУКОВИЧА, це не рішення коаліції, і це не рішення виконавчої влади. Йдеться про рішення Конституційного Суду, який не тільки визнав неконституційним, а і чітко убезпечив нас від потенційної дискусії, а чи вимагає рішення КС подальшої імплементації. Ні, не вимагає", - додав він.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, народні депутати, які підписували подання до КС і серед яких є представники всіх 3 фракцій коаліції, керувалися зовсім не політичним інтересом. "Інтерес був в іншому - зміна системи, яка розбалансувала суспільне життя за останні 5 років в Україні", - додав він.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що відтепер влада "має розв’язані руки" відносно здійснення подальшої політичної реформи. "Я не бачу ніяких загроз для нашої країни, пов’язаних з авторитаризмом", - додав він.