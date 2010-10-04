У Литвина наполягають, що єдиною державною мовою має бути українська

Народна партія закликає всіх політиків і державних діячів припинити спекуляції на мовному питанні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політвиконкому партії.

“Мова сьогодні із засобу спілкування і колиски національної духовності все більше перетворюється на привід для публічних конфліктів, політичного протистояння та засіб для особистого піару. Таке ставлення до мови є принизливим і може виходити лише від недобросовісних політиків”, - наголошується у заяві.

Як підкреслили в Народній партії, єдиною державною мовою в Україні має бути українська, і всі відповідальні органи влади мають вживати необхідних і визначених законодавством заходів для підтримки і розвитку державної мови. “Ми переконані, що в країні мають бути створені такі умови, за яких кожен громадянин мав би можливість вивчити українську, адже незнання державної мови власними громадянами є абсурдом для будь-якої нормальної країни”, - відзначається в заяві.

Водночас народники переконані, що в Україні мають бути створені також належні умови для використання мов національних меншин. “Очевидно, що однією з мов національних меншин є і російська. З огляду на найбільшу чисельність етнічних росіян серед національних меншин в Україні, підтримка і захист російської мови є актуальним для суспільства питанням. Двомовність у нашому розумінні – це коли люди однаково добре володіють українською та російською мовами”, - зазначили в Народній партії, підкресливши, що розвиток однієї мови за рахунок іншої неприпустимий.

У зв’язку з цим автори заяви також закликають політиків і державних діячів не відволікати суспільство на штучно створені проблеми і конфлікти.

“Треба спільно вирішувати реальні проблеми країни, а не створювати приводи для конфронтації і протистояння. Давайте з повагою ставитися до власних громадян і не влаштовувати політичні спекуляції на їхньому невід’ємному праві спілкуватися рідною мовою”, - наголосили в Народній партії.