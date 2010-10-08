Крісло мера Львова сниться 21 кандидату

У Львівській міській територіальній виборчій комісії на посаду міського голови Львова зареєстрований 21 кандидат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Львівській міській ТВК.

Термін для реєстрації закінчився 6 жовтня опівночі.

За даними ТВК, на посаду мера Львова претендують: нинішній міський голова Андрій САДОВИЙ (Республіканська християнська партія), Петро ПИСАРЧУК (Партія регіонів), Олександр ПРУСЕНКО (партія "Нова демократія"), Олексій ЛУЦІВ ("Наша Україна"), Юрій МИХАЛЬЧИШИН (ВО "Свобода"), Олександр ВАРДЗАЛЬ (Соціал-демократична партія України), Степан КУБІВ (партія "Фронт змін"), Ярослав ГІНКА (партія "УДАР"), Світлана КУСПИСЬ (Народно-демократична партія), Володимир ТАРАСЕНКО (Партія захисту пенсіонерів України), Юрій ЛОКАТИР (Всеукраїнська партія народної довіри), Марія ЯКУБОВСЬКА (Ліберальна партія України), Василь ШПІЦЕР (Конгрес українських націоналістів), Володимир ГІРНЯК (партія "Україна соборна"), Олександр ПОКРОВСЬКИЙ (Прогресивна соціалістична партія України), Олег ПАВЛИШИН (партія "Українська платформа"), Зіновій АНДРУХІВ (партія "Громадська солідарність"), Анатолій СЕМЕНЮК (Партія захисників Вітчизни), Зіновій ЖОВНІР (Партія зелених), Михайло ОБІХОД (Козацька українська партія) та Ігор ПОДОЛЯК (Українська партія).