Виставка "Німа Руїна Сивини"
10:45, 08 жовтня 2010Політика
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В Культурно-просвітницькому центрі Олександра Прогнімака "Alex Art House" відбудеться відкриття виставки художника В’ячеслава МАЛИНИ.
Тема робіт присвячується чорній археології та варварському відношенню до історичної матеріальної спадщини України: "Дерево стоїть, поки є коріння, та чи довго воно встоїть, коли його під’їдають чорні хробаки".
Відкриття відбудеться 14 жовтня о 18.45 за адресою: Київ, вул. Хорива, 25.Тел. 545-65-72 sofi.arthouse@gmail.com
Виставка триватиме до 8 листопада 2010 р.
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