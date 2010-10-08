Виставка "Німа Руїна Сивини"

В Культурно-просвітницькому центрі Олександра Прогнімака "Alex Art House" відбудеться відкриття виставки художника В’ячеслава МАЛИНИ.

Тема робіт присвячується чорній археології та варварському відношенню до історичної матеріальної спадщини України: "Дерево стоїть, поки є коріння, та чи довго воно встоїть, коли його під’їдають чорні хробаки".

Відкриття відбудеться 14 жовтня о 18.45 за адресою: Київ, вул. Хорива, 25. Тел. 545-65-72 sofi.arthouse@gmail.com

Виставка триватиме до 8 листопада 2010 р.

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