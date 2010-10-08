Політики створили рух «Повернемо гроші Лазаренка до України»

Представники низки політичних сил створили громадський рух «Повернемо гроші Лазаренка до України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив колишній заступник генерального прокурора України, один з керівників Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь» Микола ОБІХОД.

За його словами, сьогодні Україна практично самоусунулася від участі у судовому процесі «США проти активів Лазаренко», що їй загрожує втратою можливості повернення незаконно одержаних грошей екс-прем`єр-міністра.

«Ми вважаємо, що якщо державні органи не виконують свої прямі функції, то необхідно спонукати їх це робити за допомогою громадськості… Ми виконуватимемо свою роботу голосно і публічно, об`єднаємо нашим рухом всіх небайдужих у досягненні цієї мети повернути народні гроші народу України», - сказав М.ОБІХОД.

У контексті сказаного він нагадав, що сьогодні в США триває судовий процес про конфіскацію у Павла ЛАЗАРЕНКА арештованих на його рахунках близько 280 млн. дол.

За словами М.ОБІХОДА, у даному процесі Департамент юстиції США від імені американського уряду «прямо і офіційно називає Юлію ТИМОШЕНКО співучасницею П.ЛАЗАРЕНКА, яка перерахувала понад 160 млн. дол.».

«У роки «помаранчевої» влади українські урядовці навмисне пропустили терміни для подачі до американського суду претензії України на ці гроші, крім того, і сьогодні спостерігається з боку Генеральної прокуратури України явне ухилення зі скасування незаконних рішень про припинення кримінальних справ про дачу Ю.ТИМОШЕНКО хабарів П.ЛАЗАРЕНКУ», - сказав М.ОБІХОД.

У свою чергу депутат Верховної Ради від Партії регіонів Юрій БОЛДАРЄВ повідомив, що недавно він подав запит до Верховного Суду України з проханням підтвердити, чи було Ю.ТИМОШЕНКО реабілітовано по звинуваченнях, висунутих їй Генпрокуратурою в 2000-2005 роках у справі П.ЛАЗАРЕНКА.

«Наскільки мені відомо, такого рішення не було, але з суду прийшла відповідь, що дана інформація не буде надана, оскільки я не є стороною в цьому процесі. В зв`язку з цим я готую відповідне звернення до прокуратури як до однієї зі сторін процесу», - сказав Ю.БОЛДАРЄВ.

Продовжуючи тему, народний депутат від Компартії України Олександр ГОЛУБ відзначив, що ініціатори вищеназваного руху не ставлять собі за мету «посадити на лаву підсудних Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО».

На його переконання, дану процедуру повинні будуть зробити за наявності прямих підстав відповідні правоохоронні органи.

«Наше завдання спонукати їх до того, щоб у нас закон одержав підтримку на рівні правоохоронних органів і держави», - сказав О.ГОЛУБ.