Стецьків вважає, що на виборах «буде величезна строката каша»

Партія регіонів контролюватиме місцеву владу на Західній Україні за допомогою ВО “Свобода”. Про це зявав народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ в інтерв’ю “Львівській газеті”.

За словами депутата, ПР не матиме великої фракції ні в Львівській обласній, ані міській раді, тим паче на рівні районних центрів області. Однак, «вони розраховують на дві речі. Перше – подрібненість фракцій, відтак пройде по три-чотири депутати від демократичних партій, які між собою не домовляться. І друге – вони розраховують на появу доволі великих фракцій від ВО «Свобода».

Як сказав Т.СТЕЦЬКІВ, Партія регіонів «вибудовує головного й дуже зручного опонента у вигляді «Свободи», яка, крім націоналістичної риторики і крайнього радикалізму з присмаком істерики, поки що нічого Україні не принесла. Це ті дві речі, за рахунок яких регіонали розраховують контролювати місцеву владу в Західній Україні».

Як сказав депутат, «ПР навряд чи зможе просунути своїх кандидатів у списки демократичних партій, тому намагатиметься просувати людей через мажоритарні округи. Вони висуватимуть через маловідомі партії якусь позапартійну, однак відому в регіоні особу, яка ще перед тим дала їм письмову обіцянку вступити в Партію регіонів. Тому виборцям треба бути дуже уважними. Також спробують провести своїх людей через псевдо-«Батьківщину».

При цьому Т.СТЕЦЬКІВ висловив жаль, що «цілком очевидна і розумна стратегія висунути одну партію на противагу Партії регіонів розбилася об банальні амбіції лідерів наших дрібненьких партій, об їх ілюзію, що вони можуть щось скористати, йдучи на вибори самостійно». Звісно, каже депутат, «якісь локальні успіхи окремі партії можуть отримати, але в загальному демократичні сили виграшу не матимуть – своєю розпорошеністю ми тільки полегшили роботу Партії регіонів. Додайте до цього адміністративний ресурс, гроші, яких у ПР на порядок більше, ніж в усіх демократичних партіях разом узятих, брутальне зняття з виборів “Батьківщини”, яку очолює Юлія ТИМОШЕНКО і заміна її псевдо-“Батьківщиною”, то можете собі уявити, що буде. Буде величезна строката каша».

Це, на думку Т.СТЕЦЬКІВА, створює шанси для Партії регіонів здобути значне представництво і в міській, і в обласній раді. «Додайте до цього, що у нас половину депутатів обирають по «мажоритарці», тож регіонали можуть робити те саме, що роблять із депутатами у Верховній Раді – «тушками» їх перекуповувати.

«Це, безумовно, буде величезним ударом по Галичині. Але сподіваюся: якщо не вдалося дослухатися до розумних людей перед виборами і під час самих виборів, то, може, отримавши такий холодний душ на виборах, ті дрібні партії, вождики і вожденята сядуть і почнуть творити щось одне, але велике і потужне», - сподівається Т.СТЕЦЬКІВ.