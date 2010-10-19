Розширений проїзд через дамбу на «Київському морі» буде наступного тижня

Голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив, що наступного тижня буде відкрито відремонтований проїзд через дамбу на Київському водосховищі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні журналістам під час відвідин Київської ГЕС, де проводиться реконструкція автодороги та мостового переходу.

За його словами, рішення щодо реконструкції і розширення дороги з двох до чотирьох смуг було прийнято владою в травні 2010 р., і за час будівництва було виконано роботи майже на 40 млн. грн. за рахунок організації “Укргідроенерго”.

“Той, хто проїжджав влітку через цю дамбу, витрачав на це годину або дві. А якщо траплялася дорожньо-транспортна пригода – і всі три години,” – наголосив А.ПРИСЯЖНЮК, пообіцявши, що з наступного тижня таких проблем у водіїв в цьому місці вже не буде.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, в поточному році з обласного бюджету на ремонт комунальних доріг Київської області було виділено близько 110 млн. грн. Загальна протяжність комунальних доріг Київщини - 1800 км. Наразі відремонтовано майже 500 км. За таких показників, влада області планує за 2-3 роки повністю відремонтувати всі дороги.