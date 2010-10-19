Азаров закликав створити атмосферу доброзичливості до опозиції

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав представників органів виконавчої влади створити на виборах «атмосферу максимальної доброзичливості до усіх наших опонентів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказав на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни у Миколаєві, де він перебуває сьогодні з робочою поїздкою.

«Уряд не втручається у виборчу кампанію і не займається виборчою кампанією, - заявив М.АЗАРОВ. - Ми зробили все, від нас залежне, – профінансували виборчу кампанію… На сьогодні проблем організаційного плану немає. Ми - влада. І всі недоліки виборчі буде покладено на нас».

Звертаючись до губернатора Миколаївської області Миколи КРУГЛОВА М.АЗАРОВ попросив і його, і всі органи виконавчої влади «створити атмосферу максимальної доброзичливості до всіх наших опонентів, до всіх опозиційних сил, щоб нам ніхто не міг дорікнути у тому, що ми комусь не даємо доступ до наших державних ЗМІ. Не повинно цього бути! До них має бути рівний доступ, як партії влади, так і опозиційних сил».

Він також відзначив, що «ми спокійно поставимося до будь-якого вибору наших людей».

«Хотілося б, щоб обрали представника Партії регіонів, мером, наприклад. Але якщо на посту мера працює представник іншої політичної сили і добре працює – на здоров`я, ми працюватимемо з будь-яким мером від будь-якої політичної сили, з будь-яким головою ради. Докладемо максимум зусиль, щоб вести з ним конструктивну розмову. Повірте, вистачить терпіння, можливості, повноважень не допустити деструктивних дій будь-якого керівника місцевої влади там, де працюватимуть за принципом: чим гірше, тим краще. У нас іноді опозиція грішить цим», - підкреслив М.АЗАРОВ.