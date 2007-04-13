Соціаліст заявляє Ющенку, що Верховна Рада - не пасіка

Дострокові вибори Верховної Ради відбудуться, але тільки після того, як парламент призначить час і порядок їх проведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту член фракції СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

«І більш того - дострокові вибори до парламенту будуть проведені одночасно з президентськими», - додав він.

За словами депутата, це має відбутися тому, «що головним джерелом влади в Україні є не Президент, а народ».

Він також звернувся до парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР з проханням розглянути звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, озвучені ним під час вчорашньої прес-конференції, щодо нібито Закон «Про Кабінет Міністрів України» був ухвалений ВР шляхом підкупу депутатів. Я.МЕНДУСЬ зауважив, що В.ЮЩЕНКО вчора на прес-конференції, «по суті, звинуватив у продажності лідера фракції БЮТ», оскільки заявив, що закон про Кабмін, за який голосувала коаліція разом з фракцією БЮТ, було «куплено».

Я.МЕНДУСЬ вважає, що якщо у В.ЮЩЕНКА є докази підкупу депутатів, то він як посадовець зобов’язаний передати ці відомості в компетентні органи, “а якщо ж їх немає, то такі заяви просто не личать Президентові європейської держави”.

Він нагадав, що Президент уже звинувачував Ю.ТИМОШЕНКО у корупції, коли в інтерв’ю Бі-Бі-Сі сказав, що Ю.ТИМОШЕНКО та її компанія “Єдині енергетичні системи України” завдала збитків держбюджету на суму 8 млрд. грн.

Я.МЕНДУСЬ пропонує Президентові України шукати джерело корупції «у своєму оточенні».

За його словами, «Віктор Андрійович повинен пам’ятати, що саме він разом з ІВЧЕНКОМ (йдеться про колишнього голову НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) організував новорічну газову аферу 2006 року, і саме В.ЮЩЕНКО віддав газові розрахунки з Росією на відкуп «РосУкрЕнерго»».

Депутат також заявив, що Президент ігнорує, зокрема, рішення Верховного Суду про поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді губернатора Київської області. «Просто сьогодні ЮЩЕНКО хоче, щоб посаду губернатора Київської області обіймала його соратниця, приємна жінка Віра УЛЬЯНЧЕНКО, яка щедро підтримує захоплення Віктора Андрійовича Трипільською культурою, глечиками, картинами, вуликами», - сказав Я.МЕНДУСЬ.

«Ось де вам треба шукати джерела корупції, Вікторе Андрійовичу», - зауважив він, звертаючись з трибуни парламенту до В.ЮЩЕНКА.

Він також гостро розкритикував учорашні заяви В.ЮЩЕНКА з приводу того, що саме розмова з головою ВР Олександром МОРОЗОМ вплинула на його рішення підписати указ про розпуск парламенту.

За словами депутата, «підтекст читається очевидний: народе, я зробив велику дурницю, але я не винний».

«Вікторе Андрійовичу, ви підписали указ про розпуск парламенту, а не про розформування власної пасіки. І ви вже достатньо доросла і відповідальна людина, щоб самому відповідати за свої вчинки», - наголосив Я.МЕНДУСЬ.