Янукович - Ющенку: наші досягнення не всім до душі!

Сьогодні офіційний сайт Партії регіонів розмістив звернення Кабінету Міністрів України до Президента Віктора Ющенка.

“Уряд, очолюваний В.Ф.Януковичем, двічі довів свою високу професійність, здатність долати кризи, піднімати економіку і підвищувати добробут громадян – як у 2003-2004 роках, так і на початку 2007 року”, - стверджується у зверненні. У якості аргументів на користь цього твердження наводяться такі: стале економічне зростання, стабілізація цін, підвищення заробітної плати і пенсій.

“Проте наші досягнення не всім до душі! – йдеться у зверненні. - Окремі політичні групи, які називають себе “об’єднаною опозицією”, спровокували утворення гострої політичної кризи”.

У зв’язку з цим Віктору Ющенко пропонують: “ перше – зупинити дію, а краще – скасувати Указ від 2 квітня 2007 р. №264 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України”, задля розв’язання проблем, що спричинили і спровокували політичну кризу в суспільстві. Друге – спільно розробити і реалізувати комплекс узгоджених заходів для збереження економічної стабільності, забезпечення сталого розвитку економіки та підвищення рівня життя народу”.

Документ підписаний прем’єр-міністром Віктором Януковичем.