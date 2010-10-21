У Могильова чергову смерть у міліції списують на проблеми з серцем

За висновком судово-медичного експерта, причиною смерті чоловіка в приміщенні Амур-Нижньодніпровського райвідділу міліції Дніпропетровська стала серцево-судинна недостатність, постінфарктний кардіосклероз.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в зазначеному райвідділі міліції раптово помер чоловік, викликаний для надання свідчень про викрадення виробів з чорних металів з однієї з промислових баз.

За даними Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в Дніпропетровській області, під час огляду тіла померлого слідчим прокуратури району разом з судово-медичним експертом тілесних ушкоджень на ньому не виявлено. При опитуванні другого охоронця було з’ясовано, що під час перебування у райвідділі внутрішніх справ працівники міліції неправомірних дій як до нього, так і до померлого не застосовували. Крім того, покійний повідомляв йому, що він себе погано почуває, а саме - скаржився на болі у грудях.