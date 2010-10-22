Ляшко розказує, що Тимошенко обіцяла йому своє крісло

Народний депутат Олег Ляшко, нещодавно виключений з фракцїї БЮТ, вважає, що методи діяльності української опозиції ведуть її до політичного банкрутства. Про це він заявив в інтерв`ю "Українській правді".

"Упродовж року я висловлював їй (Тимошенко - ред.) свої заперечення щодо стратегії й тактики нашої діяльності. Бо насправді це дитячий садок, а не опозиція!", - розповідає Ляшко.

Нардеп вважає, що колеги, і зокрема сама Тимошенко, повелися з ним підступно: " Хіба це не підступність, як вони зі мною вчинили? Людина, яка стільки років віддала їй, щоб вона була тим, ким вона є! Тимошенко так некрасиво зі мною поступила...

Це банальна жіноча невиважена підступність, заквашена на істериці й на емоціях. Я не хочу образити жінок, я до них нормально ставлюся, з великою любов`ю, хто б там що не розказував..."

Ляшко заявив в інтерв`ю також, що свого часу Тимошенко стримала його від самостійної політичної діяльності, пообіцявши ріст у партії аж до найвищої посади в ній.

"Після президентських виборів, у квітні, я з нею зустрівся і сказав, що хочу очолити іншу партію. На мене вийшла з пропозицією "Українська партія", щоб я її очолив.

Я про це з Тимошенко відверто поговорив. Кажу: "Юля, наша проблема полягає в тому, що ми одні, і нам немає з ким блокуватися. Давай я очолюю "Українську партію", розкручую її, ви мені помагаєте, разом проходимо до парламенту і блокуємося". І на місцеві вибори я збирався на Чернігівщині, щоб перевірити свій власний рейтинг, повести окрему партію.

Вона відповіла: "Ні, не треба розколювати БЮТ. Рости в партії. Може, й мене заміниш скоро", - розповів нардеп.