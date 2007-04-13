Лукаш: Януковича вже притягали, навряд чи він хоче повторити ситуацію

Президент має право призупинити дію постанови Кабінету Міністрів про неможливість фінансування позачергових виборів і водночас направити його в Конституційний Суд України, проте для фінансування позачергових виборів немає законних підстав.

Про це УНІАН повідомила перший заступник міністра Кабінету Міністрів України Олена ЛУКАШ.

За її словами, вирішальне слово в цьому питанні скаже Конституційний Суд, «але, незалежно від того, призупинено постанову Кабміну чи ні, чинне законодавство, яке має вищу нормативну силу, ніж указ Президента, не дозволяє фінансувати позачергові вибори».

О.ЛУКАШ нагадала, що фінансувати вибори заборонено низкою постанов Верховної Ради, дію яких ніким не припинено, рішеннями ряду судів і законодавством.

Крім того, якщо Кабмін зараз ухвалить рішення про фінансування виборів, то деякі посадовці можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за незаконне використання коштів. «У ієрархії нормативно-правових актів спочатку йде Конституція, потім Закон, а вже потім Указ Президента», - сказала юрист.

О.ЛУКАШ нагадала, що в 2005 році прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА «під час політичних репресій вже намагалися притягнути до відповідальності за порушення закону, наголошую, закону, а не указу, за ст.210 і 211 Кримінального кодексу - за порушення законодавства про бюджетну систему і ухвалення нормативно-правових актів, які змінюють доходи і витрати бюджету з порушенням встановленого законом порядку». «Навряд чи він хоче повторити ситуацію», - відзначила О.ЛУКАШ.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Афінах влітку 2004 роки українські спортсмени завоювали 9 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. За “золото” українцям було обіцяно виплатити по 100 тисяч доларів, за “срібло” - 70 тисяч доларів, за “бронзу” – 50 тисяч доларів. Свої премії олімпійці вже одержали. 15 червня 2004 р. виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України прийняв відставку В.ЯНУКОВИЧА з посади голови комітету. В.ЯНУКОВИЧА звинувачували в нецільовому використанні коштів, що їх було виділено на премії олімпійцям.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Кабінет Міністрів видав постанову «Про заходи із запобігання діям, що порушують Конституцію і закони України», якою визнано неможливим виконання Указу Президента України від 6 квітня 2007 року №285 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспільно-політичну ситуацію і невідкладні заходи із забезпечення конституційних прав громадян України».

12 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призупинив дію цієї постанови уряду і звернувся до Конституційного Суду з проханням вивчити цей документ на відповідність Основному Закону.