Горбаль розуміє, що адмінресурс на Галичині - справа безперспективна?

Застосування жорсткого адміністративного ресурсу у Львівській області з боку чинного губернатора Василя ГОРБАЛЯ навряд можливе, оскільки стиль ведення його попередніх виборчих кампаній свідчить про неприйняття використання невмотивовано жорстких дій щодо опонентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Агентства моделювання ситуацій, так прокоментував передвиборну ситуацію у Львові заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Всі ті неадекватно жорсткі дії навколо тервиборчкомів у Львові, про які повідомлялося, однозначно не ініційовані губернатором ГОРБАЛЕМ. Він як людина, що провела не одну кампанію, розуміє всю безперспективність жорсткого використання адмінресурсу на Галичині. Переконаний, що його команда має намір максимально йти від невмотивованого пресингу на опонентів на всіх рівнях, включаючи і процес підрахунку голосів. Для «регіоналів» існував шанс зіграти свою контргру на загостренні протистояння між традиційно сильними націонал-демократичними партіями у регіоні, проте події навколо ТВК могли змішати карти технологів ГОРБАЛЯ», - відзначає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, мотивація виборця на майбутніх місцевих виборах досить висока, відповідно, ціна перемоги на виборах буде також високою.

«Ставка деяких політтехнологів на невисоку явку виборців виявилася помилковою, щонайменше, у ряді регіонів. Проте дії технологів з мінімізації явки або із запровадження спецтехнологій при підрахунку голосів матимуть зворотний ефект», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.