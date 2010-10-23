СБУ запевняє, що в арешті кандидата від Балоги немає нічого політичного

Лідера Донецької обласної організації «Єдиний центр», кандидата на посаду міського голови Донецька Андрія АМБРОСЕНКА затримано у кримінальній справі, не пов`язаній з його партійною діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-секторі Управління Служби безпеки України в Донецькій області.

«14 липня 2010 року було порушено кримінальну справу за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з групою осіб, тобто, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України», - наголошується в повідомленні.

Згідно наявних матеріалів кримінальної справи, до скоєння злочину причетний директор ТОВ «Індустріальний Фонд» А.АМБРОСЕНОК, повідомили в СБУ.

22 жовтня 2010 року у кримінальній справі у порядку ст. 115 КПК України і було затримано А.АМБРОСЕНКА.

Кримінальна справа відносно керівників політичної партії «Єдиний центр» не порушувалась, підкреслили в СБУ.

Згідно матеріалаів кримінальної справи, політична партія «Єдиний центр» не має відношення до комерційних структур, задіяних в схемі оволодіння грошовими коштами і до фактів злочинної діяльності, за якими порушено кримінальну справа, підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, “Єдиний центр” має намір в суді оскаржити затримання свого кандидата в мери Донецька А.АМБРОСЕНКА. За інформацією прес-служби партії, сьогодні в Києві відбулося екстрене засідання колегії лідерів партії, на якому обговорювалося це питання.

Лідери “Єдиного центру” розцінили узяття під варту свого однопартійця як засіб політичного тиску за тиждень до місцевих виборів 31 жовтня. “На сьогодні А.АМБРОСЕНОК є одним із реальних претендентів на посаду мера Донецька. Тому обласна влада задіяла весь наявний в неї арсенал, щоб унеможливити участь кандидата від “Єдиного центру” у фінальній стадії виборчих перегонів”, – мовиться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що інструментом політичної ізоляції А.АМБРОСЕНКА став обласний підрозділ СБУ. Він відновив кримінальну справу багаторічної давності, по якій нинішній кандидат в мери виступав свідком. При цьому до компетенції спецслужби не відноситься розслідування подів по статті, яку прив`язують політикові. Таким чином, очевидною є штучна фабрикація кримінального переслідування людини, яка має високі шанси посісти посаду донецького міського голови. Силами СБУ місцева влада зачищає політичне поле від найменших проявів інакомислення і конкуренції, наголошується в повідомленні.

Лідери “Єдиного центру” констатували, що затримання колеги по партії пройшло з грубими порушеннями, представники УСБУ не надали ніяких мотивованих пояснень своїм діям.