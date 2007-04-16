Піскун продав, що Медведько перейшов на сторону Ющенка

Колишній генпрокурор Святослав Піскун заявляє, що чинний генпрокурор Олександр Медведько зобов`язаний був запобігти появі указу президента про розпуск Верховної Ради.

"Глава держави не міг підписати цей документ, не порадившись із прокурором", - заявив він в інтерв`ю "Известиям в Украине".

"Зараз можна з упевненістю говорити, що Медведько перейшов на сторону Ющенка. Таким чином, у підпорядкуванні президента виявилися практично всі силові структури", - зазначив Пискун.

При цьому екс-генпрокурор спростовує заяви лідерів коаліції про те, що указ про розпуск парламенту з`явився внаслідок хвороби Віктора Ющенка після отруєння.

"Багато хто розуміє: з президентським указом щось не те. Але це розуміння не дає нам права міркувати про здоров`я Ющенка", - сказав Піскун, відзначивши, що він особисто займався цим розслідуванням, двічі літав із президентом у Швейцарію при обстеженні.

"Ми не знаємо, коли отрута потрапила в організм Віктора Андрійовича. У день отруєння в Ющенка було багато зустрічей, йшла президентська виборча кампанія. І не можна бути певним, що отруту підсипали саме на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка", - додав він.

Говорячи про те, чи міг хтось, зокрема голова секретаріату президента Віктор Балога, вплинути на рішення Ющенка, Піскун сказав:

"Балога завжди був у "ближньому колі" Ющенка, часто йому допомагав, хоча і не позиціонував себе серед "улюблених друзів" президента. Ющенко зробив Балогу керівником партії, оскільки інакше "Наша Україна" вийшла б з-під контролю".

На думку Піскуна, "партійці вирішили, що можуть поводитися, як хочуть... думали так: ми привели Ющенка до влади, ми його і відкличемо, якщо знадобиться, але вони прорахувалися..."

"Він (Ющенко) серйозний стратег, але ще краще він як тактик. Він бачить перспективу на два-три роки вперед, сьогоднішній день його не хвилює. Ющенко живе в передвиборчому 2009-му, хоча вся його країна – у 2007-му", - сказав Піскун.

Також колишній генпрокурор відзначив, що Ющенка "ні до чого підштовхнути не можна", тому що "він з багатьма радиться, акумулює всі думки, але рішення приймає поодинці".

Українська правда