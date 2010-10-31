Фронт змін у Чернівцях відкидає звинувачення мажоритарника

Голова Чернівецької територіальної організації партії “Фронт змін” Максим БУРБАК відкидає звинувачення з боку кандидата-мажоритарникана виборах у Чернівецьку міську раду Олега ХАВИЧА, який заявив, що «Фронт змін» у Чернівцях використовує щодо нього нечесні методи політичної боротьби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації «Фронту змін», М.БУРБАК прокоментував заяви О.ХАВИЧА так: “Справді, 27 жовтня на прес-конференції я надав журналістам зразки агітаційної продукції інших кандидатів, де використовувалися елементи символіки “Фронту змін”. Прес-конференції передувало моє особисте прохання до О.ХАВИЧА зняти недобросовісну агітпродукцію, інакше «Фронт змін» буде діяти згідно з чинним законодавством, аж до цивільного позову щодо порушення авторських прав на символіку. Невже це брутальність? Відповідно до європейських норм права ми просто оскаржуємо неправомірні дії, демонструючи повагу до закону.

“Фронт змін” подав скаргу до Чернівецької міської виборчої комісії на дії кандидата, якого не висувала та не підтримувала наша політична сила, з вимогою зняти О.ХАВИЧА з реєстрації кандидатом у депутати у мажоритарному виборчому окрузі й оголосити попередження політичній силі, яка його висунула”.

Виборча комісія визнала дії О.ХАВИЧА неправомірними, оголосила йому попередження та направила постанову до прокуратури для перевірки.

Водночас Чернівецький окружний адміністративний суд скасував постанову виборчкому про визнання дій О.ХАВИЧА неправомірними та про винесене йому попередження.