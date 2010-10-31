Міліція Сумщини спростовує повідомлення про бійку на виборчій дільниці

Міліція Сумщини спростовує повідомлення про бійку на одній з виборчих дільниць, з якої чоловік ніби-то хотів вийти з бюлетенями.

Як заявляють у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Сумській області, чоловік, який залишив на велосипеді малолітню дитину, через чергу на дільниці просто передумав голосувати.

У поясненні правоохоронців, які з’ясувала обставини пригоди, говориться: “До приміщення виборчої дільниці зайшов чоловік. Він помітно хвилювався, адже залишив на дворі велосипед з малолітньою дитиною і тому якнайшвидше хотів проголосувати. Взявши бюлетені для голосування попрямував до кабінок, проте одразу увійти до хоча б однієї з них не вдалося. Вишикувалась велика черга переважно з людей похилого віку”. Після того, як минуло 10 хвилин очікування, хвилюючись за дитину, чоловік пішов подивитися, чим вона займається, зазначається в повідомленні міліції.

“На те, що в руках були бюлетені, він навіть і не звернув уваги. У дверях його зупинив один з членів виборчої комісії і заборонив полишати дільницю. Зі словами: «Коли така справа - голосуйте самі!», виборець кинув бюлетені на стіл, відштовхнув члена комісії, вийшов з приміщення посадив дитину на велосипед і поїхав звідти”, - йдеться в повідомленні правоохоронців.

УМВС також зазначає, що міліція з’ясувала особу чоловіка, проте сам член комісії, з яким відбулася сутичка, не має до нього жодних претензій і заперечує як напад на нього, так і саму бійку.

Як повідомляв УНІАН, сайт «Всі Суми», що веде он-лайн репортаж про хід виборів в обласному центрі, повідомив сьогодні, що на одній з виборчих дільниць у місті Суми сталася бійка.

Зокрема, кореспондент сайту повідомив, що на дільниці №1 на вулиці Троїцькій, 1 виборець одержав п`ять бюлетенів і намагався їх винести з дільниці. Члени комісії спробували його зупинити, але чоловік поліз у бійку, схопив за горло члена комісії, зірвав з нього бейджик. Міліція опитала хулігана, склала акт про порушення. Бюлетені в нього відібрали. Після інциденту виборець повідомив, що на вулиці його чекає дитина. Проте, як повідомив сайт, чоловік вийшов з дільниці і поїхав сам на велосипеді.