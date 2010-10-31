Регіонал: місцеві вибори проходять «досить нудно»

Вибори в органи місцевого самоврядування проходять досить нудно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в прес-центрі центрального штабу Партії регіонів народний депутат Владислав ЛУК’ЯНОВ.

«Загалом вибори проходять навіть досить нудно, попри очікування й спроби створити навколо виборів напружену обстановку. Вибори проходять рівно, спокійно. Не виникає жодних серйозних конфліктів», - сказав В.ЛУК’ЯНОВ.

Він повідомив про деякі незначні порушення, які були відмічені в різних регіонах України під час голосування. Зокрема, на деяких дільницях замість необхідних шести кабінок для голосування, було лише чотири чи п`ять.

Крім того, на різних виборчих дільницях деякі міські голови і деякі політичні сили відкликали своїх представників з виборчих комісій, проте потім намагалися повернути їх назад у комісії, що не можна вже було зробити згідно із законодавством.

Крім того, у Волинській області зафіксована агітація однієї з політичних сил, а в Житомирській області зафіксована агітація іншої політичної сили через Інтернет, зокрема, через ISQ.

В.ЛУК’ЯНОВ не назвав, які політичні сили здійснювали агітацію, яка заборонена в день голосування.