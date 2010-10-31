Член Одеського міськвиборчкому дістав удар по голові

Сьогодні близько третьої години ночі одного з членів Одеської міської територіальної комісії було госпіталізовано з травмою голови, повідомили УНІАН в ЦГЗ УМВС України в області.

«Травма не має стосунку до виборчого процесу: член тервиборчкому дістав удар по голові, коли вночі повертався додому, - уточнили в ЦГЗ. - За даним фактом співробітниками міліції проводиться перевірка».

Як стало відомо УНІАН з достовірних джерел, постраждав від жорстокого нападу член міськвиборчкому Володимир КОСЮК.

Саме з цього приводу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на брифінгу, що за фактом побиття в Одесі члена територіальної виборчої комісії буде проведено детальне розслідування. «І тих, хто це зробив, буде знайдено обов`язково й покарано відповідно до тяжкості скоєного», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що випадок побиття в Одесі члена виборчкому одинокий випадок «Це одинокий випадок з таких можливих порушень, але розслідування за цим фактом буде проведено дуже детально і тих, хто це зробив, буде знайдено й обов`язково покарано», - заявив він.