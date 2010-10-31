Екзит-пол: мером Донецька став Лук'янченко

Мером Донецька знову став представник Партії регіонів Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії “Єдиний Центр”, які були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

За нього проголосували 67,2% виборців. На другому місці йде представник партії “Єдиний Центр” Андрій АМБРОСЬОНОК, за нього проголосували 4,7% виборців.

Не підтримали жодного кандидата 13% виборців.