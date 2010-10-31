Екзит-пол: мером Ужгорода став Погорєлов

23:03, 31 жовтня 2010
Політика
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На другому місці - чинний мер

Мером Ужгорода обрано Віктора ПОГОРЄЛОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії “Єдиний Центр”, які були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

За нього проголосували 29,9% виборців. На другому місті йде чинний мер міста Сергій РАТУШНЯК, за нього проголосували 22,4% виборців.

Не підтримали жодного кандидата 9% виборців.

 

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